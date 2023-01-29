قبل مونديال الأندية .. إدارة الهلال تكرر خطأ جارديم مع رامون دياز!

الهلال يتمسك باستمرار دياز

Shahid

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ستقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه العام الماضي مع البرتغالي ليوناردو جارديم، ولكن هذه المرة ستكون مع الأرجنتيني رامون دياز.

وطالبت جماهير نادي الهلال خلال الفترة الماضية بإقالة رامون دياز، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق، والتي كانت آخرها توديع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي.

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وقال الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "مصدر موثوق من إدارة نادي الهلال، أكد أنه لا نية لهم بإلغاء عقد رامون دياز".

وتابع: "الجمهور غاضب على دياز، ولكن إقالته في هذا التوقيت أسوأ من قرار استمراره، وإذا تحدثت عن بديله لن يكون أفضل منه لأنه يعرف خبايا الفريق".

قرار الهلال حاليًا يُذكرنا بما حدث العام الماضي، حينما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة جارديم قبل كأس العالم للأندية، ليُطالب الجماهير برحيله، ولكن الإدارة تمسكت باستمراره ليقدم مستوى كارثي في المونديال أمام الأهلي المصري، ويخسر برباعية نظيفة.

Shahid