قبل موقعة ريال مدريد .. فريق بالدوري الإسباني يؤازر الأهلي!

فريق إسباني يتمنى التوفيق للأهلي أمام ريال مدريد في مونديال الأندية

على الرغم من أن ريال مدريد يمثل الكرة الإسبانية في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن أحد منافسيه في بطولة الدوري الإسباني يؤازر الأهلي المصري الذي سيواجه في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد أمام الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما تأهل الهلال السعودي أمس الثلاثاء بالفوز على فلامنجو البرازيلي.

ونشر نادي قاديش الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة يؤازر فيها الأهلي، ضد مواطنه ريال مدريد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود إفريقيا ولسة في قلبه حلم كمان، الليلة قاديش معاك يا الأهلي".

ويحتل قاديش المركز الـ18 ضمن منافسات الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة، متأخرًا عن برشلونة المتصدر بـ8 نقاط.