قبل موقعة باريس سان جيرمان .. "الحكم الروماني" فأل خير لبرشلونة

هل يكرر برشلونة سيناريو كوفاكس ضد نابولي ويصعد في دوري الأبطال؟

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن حكم تلك المباراة يعد فألًا خيرًا على البلوجرانا.

وكان برشلونة قد حقق الانتصار على باريس سان جيرمان في فرنسا بثلاثية مقابل هدفين، حيث يحتاج فقط للتعادل من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن الحكم الروماني إستفان كوفاكس صاحب الـ39 عامًا، سيكون حكمًا لمواجهة برشلونة وباريس المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن كوفاكس سيحكم المباراة الثانية لبرشلونة، حيث كانت الأولى في الدوري الأوروبي موسم 2021-2022، في مواجهة نابولي الإيطالي في ملعب كامب نو، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بينما سيحكم كوفاكس المباراة الثالثة لفريق باريس سان جيرمان، حيث قام بتحكيم مواجهته ضد نيوكاسل الإنجليزي التي خسرها الفريق الفرنسي 4-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأيضًا فوز باريس على جلطة سراي بنتيجة 5-0 في دوري الأبطال عام 2019.