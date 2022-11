قبل مواجهة ويلز وإيران .. مكالمة من الرئيس تقلب معسكر الولايات المتحدة!

شهد معسكر منتخب الولايات المتحدة في قطر حالة من الإثارة بعد أن وصلت لهم مكالمة من الرئيس جو بايدن قبل المباراة الافتتاحية لهم.

جاء هذا قبل ساعات فقط من مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخب الأمريكي أمام نظيره الويلزي ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

ورفع المدير الفني للمنتخب الأمريكي الهاتف في وسط غرفة جمعت نجوم الفريق وقال لهم بايدن في بداية المكالمة: "أيها المدرب أدخلني إلى الملعب أنا مستعد للعب".

وأضاف: "أعلم أنكم لستم الفريق المرشح، لكن لديكم بعض أفضل اللاعبين في العالم وتمثلون ذلك البلد، لذا أثق فيكم أنكم ستقدمون كل ما لديكم وستلعبون بقلوبكم".

