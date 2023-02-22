قبل مواجهة برشلونة .. إريك تين هاج يستعين بخبرات فيرجسون!

خذوا الحكمة من أفواه الحكماء

اجتمع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب النادي أثناء تناول العشاء في مطعم "Cibo" في مدينة ويلمسلو ليلة الثلاثاء، وكانا يتبادلان حديث عميق في تلك الأثناء.

مانشستر يونايتد ينتظره لقاء كبير أمام برشلونة يوم الخميس القادم في الدور الإقصائي من الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

تين هاج طلب دعم الجماهير في المواجهة المرتقية أمام برشلونة، حيث توجه نحو المدرجات من أجل حث الجمهور على الحضور بقوة بعد الفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأكد على حاجته لمساعدة الجمهور في مواجهة برشلونة.

ويبدو أنه الآن ذهب إلى أعظم مدرب في النادي لنفس الأمر، ولا يخفى على أحد أن السير أليكس معجب كبير بتين هاج وما فعله للنادي منذ توليه المسؤولية في الصيف.

المدرب الهولندي قد تولى السيطرة على الفريق، حيث يقوم تين هاج حاليًا بتوجيه الشياطين الحمر إلى المنافسة على أربع جبهات.

ومن الواضح أن السير أليكس، الذي فاز رفقة يونايتد بالثلاثية عام 1999 كان سعيدًا بمشاركة خبراته في كرة القدم والنادي نفسه مع تين هاج.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب في كامب نو انتهت بالتعادل 2-2 في الأسبوع الماضي.