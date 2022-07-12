كأس العالم
قبل مواجهة المغرب.. نجما البرتغال يتركان قطر للعلاج!
10:31 م غرينتش+2 7/12/2022
سيغادر نجما البرتغال دانيلو بيريرا ونونو مينديش معسكر فريقهم المتواجد في قطر قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي المونديال يوم السبت المقبل.
فبحسب ما ورد من النسخة الفرنسية لموقع "جول" فإن بيريرا ومينديش سوف يغادروا معسكر البرتغال من أجل الرحيل إلى فرنسا واستكمال تلقي العلاج.
حيث أصيب الثنائي بمشاكل عضلية في الضلوع والفخذ، وبعد مناقشات بين المسؤولين في منتخب البرتغال وباريس، تم الاستقرار على عودتهم إلى العاصمة الفرنسية.
وبطبيعة الحال، سيغيب هذا الثنائي عن مباراة ربع النهائي ضد المنتخب المغربي التي سوف تقام يوم السبت، حيث يسعى الفريق البرتغالي في مواصلة المشوار والتتويج بالمونديال.
جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة البرتغال والمغرب سوف يلعب في نصف النهائي ضد المنتصر من مواجهة إنجلترا وفرنسا التي ستقام السبت أيضًا.
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