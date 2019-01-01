قبل مباراته المئوية..ديشان يكشف أسوأ لحظاته مع فرنسا

فرنسا كانت قد ضمنت التأهل إلى يورو 2020 وتعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة ألبانيا في تصفيات يورو 2020 يوم الأحد المقبل، المباراة التي ستكون مئوية المدرب الفرنسي ديديه ديشان في قيادة البلوز.

ديشان كان قد قاد فرنسا للوصول إلى نهائي يورو 2016 الذي احتضنته فرنسا في عقر دارها قبل الهزيمة الدرامية على يد رفاق صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو بهدف إدير الشهير.

ديديه ديشان الذي رفع كأس العالم مع الديوك لاعباً وقائداً في عام 1998، عاد مجدداً في 2018 ليقود جيلاً من الموهوبين لفرنسا والتتويج بالمونديال في روسيا للمرة الأولى منذ 1998.

في مقابلة مع The Team، أفصح ديشان عن لحظته الأسوأ في قيادة البلوز: "في صيف 2016 كانت مباراتي الثانية، تعرضت لإهانات غير مقبولة، بدون شك كانت نتاج العديد من الأحداث التي وقعت حينها، هذه الإهانات العنصرية طالت عائلتي وهذا أمر غير مقبول بالمرة".

ديشان أضاف "أتذكر هذا اللحظة، عندما عرفت بالأمر، كنت في ميتز، قبل مواجهة اسكتلندا ودياً، قمت بتغيير القناة، ليس بالضرورة أن السبب كان ما ترتب على المقابلة التي قام بها كريم بنزيما في ذلك الوقت، بل هي مجموعة من الأشياء".

فرنسا كانت قد ضمنت التأهل إلى يورو 2020 رفقة تركيا عن المجموعة الثامنة، وتعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس الأمم الأوروبية مع بلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.