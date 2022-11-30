بعضهم تراجع والباقي أصرّ.. نسور تونسية مثلت الديوك الفرنسية

هؤلاء اللاعبون ذوو الأصول التونسية قرروا تمثيل فرنسا.. بعضهم تراجع والبعض أصر

تملك مواجهة تونس وفرنسا المصيرية في كأس العالم 2022 العديد من ملامح الإثارة، المنتخب التونسي يزخر بعناصر ولدت في فرنسا وتلقت مراحلها الأولى هناك سواء على مستوى كرة القدم أو على المستوى الاجتماعي بشكل عام.

من أمثال هؤلاء وهبي الخزري على سبيل المثال أحد أهم نجوم نسور قرطاج، والذي بات هداف النسور في المونديال عبر التاريخ.

ولكنْ هناك لاعبون من أصول تونسية استفادت منهم فرنسا وضمتهم لمنتخباتها، ولعبوا باسم الديوك، والقاسم المشترك بين هؤلاء كان الموهبة الرائعة التي ربما لو توفرت لنسور قرطاج لحازوا ألقابًا وأمجادًا عديدة في القارة الإفريقية ربما أكثر من اللقب الوحيد الذي حصلوا عليه في 2004 على أرضهم ووسط جماهيرهم.

حاتم بن عرفة

أحد أهم المواهب في التاريخ الفرنسي دون شك، حاتم بن عرفة هو موهبة يراها الكثيرون كانت مرشحة للذهاب بعيدًا في الكرة العالمية.

لكن عدم الانضباط في أوقات كثيرة، وسوء الحظ وكثرة الإصابات هي الأمور التي أوقفت بن يدر، الذي يعترف أحد أهم زملائه في الفئات السنية الأدنى لمنتخب فرنسا وهو كريم بنزيما بأن هذا الرجل امتلك موهبة استثنائية.

رفض بن عرفة الانضمام للمنتخب التونسي في 2006، مثل فرنسا بين 2007 و2015 في 15 مباراة دولية وسجل هدفين، ربما كان ليحظى بمسيرة دولية أفضل بكثير لو اختار اللعب لنسور قرطاج.

وسام بن يدر

مهاجم من طراز الكبار، له إمكانيات رائعة وقدرات استثنائية على الإنهاء وقيادة هجوم الفريق وشل حركة دفاع الخصوم.

يملك بن يدر أصولًا تونسية وحرص المدرب نبيل معلول على ضمه في أوقات سابقة، لكن بن يدر اختار تمثيل فرنسا التي ارتدى ألوانها في 19 مباراة دولية بدءًا من عام 2018 مسجلًا 3 أهداف.

صبري لموشي

لاعب الوسط الفرنسي القوي والذي زامل نجومًا عظماء في التاريخ الفرنسي مثل زين الدين زيدان وتييري هنري ويوري جوركاييف وآخرين ممن حصلوا على لقب كأس العالم 1998، يملك أصولًا تونسية.

لكن لموشي الذي عاش حياته كلها في فرنسا، قرر تمثيلها، وارتدى ألوانها بين عامي 1996 و2001 في 12 مباراة مسجلًا هدفًا وحيدًا.

يوهان بن علوان

Benalouane

مثل يوهان بن علوان المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، قبل أن يقرر العودة لنسور قرطاج حيث تنحدر أصوله ويمثلهم في 5 مباريات دولية لا أكثر.

يان فاليري

محاولات مستميتة بذلها الناخبون الوطنيون التونسيون للحصول على مباراة وحيدة ليان فاليري الذي مثل فئات منتخب فرنسا الأدنى، وبالفعل قرر فاليري لعب مباراة دولية واحدة لتونس.

حنبعل المجبري

تحت 17 و16 عامًا، مثل المجبري أحد أهم نجوم نسور قرطاج حاليًا منتخب فرنسا، لكنه الآن واحد من الركائز الأساسية للنسور.

شوقي بن سعادة

اللاعب الذي مثل نسور قرطاج في 38 مباراة دولية، لعب لمصلحة منتخب فرنسا تحت 21 عامًا خمس مباريات قبل أن يتحول لتمثيل النسور.