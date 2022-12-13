قبل مباراة المغرب.. ثنائي فرنسي "أساسي" مهدد بالغياب!

مازن زكيمازن زكي
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Tchouameni France celebratingGetty
فرنسا vs المغربفرنساالمغربكأس العالم

الإصابات تضرب المنتخب الفرنسي قبل نصف النهائي

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية غياب ثنائي أساسي من صفوف المنتخب الفرنسي عن مواجهة المغرب في نصفه نهائي كأس العالم قطر 2022.

فبحسب ما ورد من صحيفة "ذا صن" فإن دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو لم يشاركا في تدريبات يوم الثلاثاء، ويعانيان من المرض، مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركتهم ضد المغرب.

وأضاف التقرير أن قلب الدفاع أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق، فيما يعاني زميله رابيو من نزلة برد، منعت الثنائي من المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضح التقرير أن إصابات الثنائي بالمرض ليست مقلقة حتى الآن، لكن المدرب ديدييه ديشان قلق من انتشار المرض وغياب أكثر من عنصر آخر عن التشكيلة.

جدير بالذكر أن منتخب الديوك سوف يلعب غدًا، الأربعاء، ضد أسود الأطلس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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  • 36703إيطاليا، 2006
265898 الأصوات
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