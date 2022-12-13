قبل مباراة المغرب.. ثنائي فرنسي "أساسي" مهدد بالغياب!

الإصابات تضرب المنتخب الفرنسي قبل نصف النهائي

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية غياب ثنائي أساسي من صفوف المنتخب الفرنسي عن مواجهة المغرب في نصفه نهائي كأس العالم قطر 2022.

فبحسب ما ورد من صحيفة "ذا صن" فإن دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو لم يشاركا في تدريبات يوم الثلاثاء، ويعانيان من المرض، مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركتهم ضد المغرب.

وأضاف التقرير أن قلب الدفاع أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق، فيما يعاني زميله رابيو من نزلة برد، منعت الثنائي من المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأوضح التقرير أن إصابات الثنائي بالمرض ليست مقلقة حتى الآن، لكن المدرب ديدييه ديشان قلق من انتشار المرض وغياب أكثر من عنصر آخر عن التشكيلة.

جدير بالذكر أن منتخب الديوك سوف يلعب غدًا، الأربعاء، ضد أسود الأطلس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.