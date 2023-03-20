قبل لقاء إيطاليا .. ألتراس نابولي يهدد جمهور إنجلترا!

حالة طوارئ في شوارع نابولي!

استهدف ألتراس نابولي، جماهير إنجلترا قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي وإيطاليا، ويلعب الأسود الثلاثة بقيادة جاريث ساوثجيت يوم الخميس مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 ضد بطل أوروبا في نابولي.

وبحسب التقارير فإن حوالي 2500 من مشجعي إنجلترا سيقومون برحلة إلى إيطاليا لدعم رجال ساوثجيت، بينما كان يوجد مقترح لإقامة مباراة ودية بين جماهير البلدين، لكن يبدو أنها مهددة من قبل ألتراس نادي نابولي بعد إرسال رسائل تهديد إلى الإنجليز.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان هناك مجموعة من مشجعي إنجلترا تتطلع إلى خوض مباراة ودية ضد مجموعة من مشجعي إيطاليا قبل مباراة البلدين في التصفيات، وتم إرسال رسالة تهديد مجهولة إلى منظم المباراة جارفورد بيك.

وبحسب ما ورد في الرسالة: "تم تحذيرك مرة واحدة فقط، ألتراس نابولي قادمون من أجلك، إنك تعلن عن هذه المباراة لنا لنرى أين ستكون أنت رجل غبي، سنكون هناك 60 من الألتراس، سيكونون هناك للنيل منك كن حذرًا".

قال الرجل البالغ من العمر 60 عامًا: "كنت أتصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي وكادت عيناي تنفجران من رأسي، لم يكن لدي خيار سوى الاتصال بأصدقائنا في إيطاليا لمعرفة ما إذا كان هذا يمثل تهديدًا قابلاً للتطبيق، ولقد تعاملوا مع الأمر على محمل الجد وعقدوا اجتماعات مع الشرطة والسلطة المحلية".

وأكد بيك مجددًا أن المباراة الودية المقترحة لن تمضي قدمًا إذا كانت السلطات غير قادرة على ضمان سلامتهم.