ابتسامة أثارت الشكوك .. الاتحاد الآسيوي يحسم قراره بخصوص "التلاعب" قبل قمة السعودية وكوريا الجنوبية

الاتحاد الآسيوي يلتزم الصمت!

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزام الصمت وغض البصر عن وجود شبهة لعدم نزاهة المباريات في كأس آسيا المقامة حاليًا بقطر، خصوصًا فيما يتعلق بمباراة كوريا الجنوبية الأخيرة مع ماليزيا.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاتحاد الآسيوي لن يتخذ أي خطوة تجاه ما جرى من نتائج غريبة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، حيث يتهم المنتخب الكوري الجنوبي بتعمد التعثر في فخ التعادل أمام ماليزيا (3-3)، من أجل الهروب من مواجهة اليابان في الدور ثمن النهائي.

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واحتل الشمشون الكوري المركز الثاني في المجموعة الخامسة بالتعادل مع ماليزيا، ليضرب موعدًا مع السعودية في دور الـ16 من كأس آسيا، بينما سيصطدم المتصدر البحريني بنظيره الياباني.

وألمحت الصحيفة، إلى أن الضحكات الساخرة من المدير الفني الألماني يورجن كلينسمان، بعد التعادل المثير للجدل مع ماليزيا، تؤكد رغبته في هروب كوريا الجنوبية من مواجهة اليابان في الدور ثمن النهائي.

وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن الاتحاد الآسيوي، الذي يملك اتفاقية مع شركة مختصة بمراقبة نزاهة المباريات، قرر غض البصر عن هذه الواقعة، التي وصفها كثيرون "بالأسوأ في تاريخ بطولة آسيا".

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وما عزز من هذه الاتهامات أن منتخب كوريا الجنوبية المدجج بالنجوم وعلى رأسهم مهاجم توتنهام سون هيونج مين، ليس من المنطقي أن يستقبل 3 أهداف من منتخب ماليزيا الذي ودع البطولة من بابها الصغير ولم يكن على قدر من التميز الفني يجعله قادرا على زيارة شباك منتخب كوريا عدة مرات، وهي الزيارة الأولى له للشباك في البطولة بعدما خسر برباعية أمام الأردن ثم بهدف أمام البحرين.

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