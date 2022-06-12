قبل قبول عرض النصر .. ثروة رونالدو تجتاز ما يمتلكه بيكهام!

توقعات باستمرار القيمة في الزيادة

ربما تراجعت قيمة كريستيانو رونالدو السوقية وكذلك الكروية، ولكن صافي ثروته لا يتوقف عن الزيادة بل يتفوق على النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

رونالدو رحل مؤخرًا عن مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي، وهناك أنباء حول انتقاله إلى النصر السعودي لمدة موسمين ونصف براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

ولكن هل رونالدو بحاجة هائلة إلى هذا العرض لزيادة ثروته؟ الإجابة من موقع "Celebrity Net Worth" كانت بالتأكيد لا بسبب ما يمتلكه النجم البرتغالي في الوقت الحالي.

وأشار الموقع إلى أن صافي ثروة رونالدو يصل إلى 410 مليون جنيه استرليني، ليتفوق على بيكهام الذي تُقدر ثروته بـ368 مليون استرليني.

جدير بالذكر أن صاحب الـ37 سنة أصبح على أعتاب الحصول على لقب أول ملياردير في كرة القدم، من خلال صفقات الرعاية المربحة التي وقعها مؤخرًا، وأبرزها اتفاقه مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية على صفقة لمدى الحياة بقيمة مليار جنيه استرليني.