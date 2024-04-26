"قبل فوات الأوان" .. تحذير قوي لمحمد صلاح للإسراع في الانتقال إلى دوري روشن السعودي

تأخير انتقال صلاح إلى دوري روشن لن يكون في صالحه!

SHAHID

يبدو أن انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى دوري روشن السعودي مجرد وقت فقط، ولكن هناك تحذير قوي له، من أجل الإسراع في اتخاذ تلك الخطوة.

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وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن أن استراتيجية الانتقالات في دوري روشن السعودي ستتغير، مع التركيز على التعاقد مع اللاعبين أصغر سنًا، بعد إنفاق حوالي 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم في صيف 2023.

وأضافت الشبكة أنه لم تعد أندية دوري روشن تنظر إلى التعاقد مع اللاعبين الذين يقتربون من نهاية حياتهم المهنية، وأن يُنظر إليها على أنها دار لتقاعد اللاعبين، حيث أصبح هناك عدم وجود رغبة للتعاقد مع اللاعبين الكبار سنًا.

ولكن إذا كان محمد صلاح يُريد اللعب في دوري روشن السعودي، عليه اتخاذ قراره في أسرع وقت، لأنه كلما طالت فترة مغادرته عن ليفربول، تقلصت فرصه في تحقيق مراده، وفقًا لما أوضحته الشبكة.

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ورفض ليفربول عرضًا من نادي الاتحاد خلال نهاية صيف 2023 وصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد صلاح مع نادي الاتحاد، حيث سيبلغ من العمر 32 عامًا خلال شهر يونيو المقبل، حيث يظل أحد العناصر المستهدفة من دوري روشن السعودي.

SHAHID