قبل حفل تقديمه بإنتر ميامي.. ميسي يعلن عن برجر من صناعته!

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير بعد انتقاله لصفوف فريق إنتر ميامي.
ولم يتجول ميسي بعد وصوله في المدينة، ولكن على الفور أعلن عن إطلاق 'Messi Chicken Sandwich' وهو أحدث جزء في شراكته مع مطعم هارد روك الذي مثله كسفير للعلامة التجارية منذ عام 2021.
وظهر ميسي خلال فيديو ترويجي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في مطابخ مطعم هارد روك وعلق "حلم آخر يتحقق! يسعدني أن أقدم لكم ساندويتش دجاج ميسي الجديد التي أنشأتها مع هارد روك، وهو مستوحى من طعامي المفضل لا تفوت الفرصة! "
ومن المقرر أن يتم تقديم ليونيل ميسي، رسميًا غدًا الخميس لاعبًا في فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروضًا قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأمريكي.
اختيارات المحررين
- عربي وضحية كريستيانو رونالدو .. 6 مهاجمين يستطيع الهلال ضمهم بدلًا من لوكاكو
- الدفع رغم أنفِك.. 6 ملفات تثبت أن مانشستر يونايتد هو "المفاوِض الأسوأ" في سوق الانتقالات
- ليوناردو محق بشأن مبابي .. باريس يجب أن يتخلص من الوحش الذي صنعه!
- دافع عن فينيسيوس وفتح الباب للكاميرون .. تصريحات مثيرة لمبابي!
- صفقات أندية الدوري السعوي في سوق الانتقالات الصيفية 2023