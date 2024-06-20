قبل بداية الموسم الجديد .. الأهلي يُعلن خضوع لاعبه لجراحة في الركبة

نجم الأهلي يخضع للجراحة

أعلن النادي الأهلي، عن خضوع أحد نجومه لجراحة في الركبة، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2024-25، وذلك ظل فترة الإعداد الحالية للموسم القادم.

ويستعد الأهلي حاليًا للموسم المقبل، والذي سيشهد مشاركته في دوري روشن السعودي، بجانب كأس خادم الجرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن خضوع محمد المجحد لعملية جراحية في غضروف الركبة اليمنى.

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وأكد الراقي على أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات لندن، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يبدأ المجحد البرنامج العلاجي والتأهيلي الفترة القادمة، تمهيدًا لعودته للملاعب مرة أخرى، بعد غياب بسبب الإصابة.