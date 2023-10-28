مصير المدافع المخضرم يتحدد قريبًا

فاجأ اللاعب البرازيلي داني ألفيش الجميع برسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام، بعد مرور 9 أشهر على سجنه.

ألفيش دخل السجن في شهر يناير الماضي بتهمة اغتصاب فتاة في برشلونة، ولم نسمع عنه منذ هذه الواقعة سوى مقابلة أجراها مع الصحفية مايكا نافاروا بالإضافة لبعض الرسائل التي كتبها لزوجته من محبسه.

وبعد فترة من الصمت ظهرت رسالة عبر قصة على حسابه بموقع "إنستجرام" ومن غير الواضح حتى الآن أن ألفيش هو من كتبها أو أحد أقاربه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت الرسالة كالتالي:"بغض النظر عن مكان وجودك، سأكون معك دائمًا".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن محتوى الرسالة يوحي بأنها جاءت من أحد أٌقارب ألفيش الذي يشعر بالقلق والارتباك من موقفه الحالي.

يذكر أن ألفيش لا يزال حاليًا في سجن بريانز 2 ببرشلونة في انتظار الحكم النهائي الصادر في حقه، بعد سماع أقواله وأقوال الشهود والضحية المزعومة.