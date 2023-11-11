قبل ستة أيام من أول مبارياتهم .. خصم المغرب في تصفيات كأس العالم ينسحب!

منتخب إريتريا

أيام قليلة وتنطلق تصفيات قارة إفريقيا كأس العالم 2026 التي تقام بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وهي البطولة الأولى التي ستشهد مشاركة 48 فريقًا في المنافسات النهائية.

وقبل انطلاق تصفيات قارة إفريقيا الخاصة بالبطولة، أعلن الاتحاد الإرتري لكرة القدم عن انسحاب منتخب بلاده الأول من المنافسات.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأكد خلاله أن المجموعة لن تتأثر بالانسحاب، حيث ستجري بقية مبارياتها كما هي.

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وكان من المفترض أن يلعب منتخب إريتريا أمام نظيره المغربي، المتأهل لنصف النهائي في نسخة قطر 2022 في الـ 16 من نوفمبر الجاري.

بهذا سيبقى مقعد المجموعة الخامسة بين الخماسي، المغرب وزامبيا والكونغو وتانزنيا والنيجر، حيث سيتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى النهائيات.