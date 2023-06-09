قبل أن تغويه العروض .. برشلونة يُسابق الزمن للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

برشلونة يتحرك بأقصى سرعة لخطف نجم مانشستر سيتي

ينوي برشلونة محو آلام فشل عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو بالتعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوان نجم مانشستر سيتي في أسرع وقت ممكن، حيث أن اللاعب يُعد هدفًا واضحًا لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق بالإضافة إلى الإدارة الرياضية للنادي.

وبحسب تقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أصبح متوسط ميدان مانشستر سيتي أكثر أولوية لبرشلونة نظرًا لجودته وخبرته ولأنه سينضم مجانًا بعد نهاية عقده مع السيتي، برشلونة لديه بالفعل اتفاق شفهي للحصول على خدمات الألماني الدولي كلاعب حر لثلاثة مواسم قادمة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن النادي الكتالوني يرغب في إنهاء الصفقة بشكل نهائي وهذا يتطلب إتمام الصفقة في الأيام المقبلة، وإن أمكن ذلك، في الساعات المقبلة، برشلونة يشعر بالثقة فيما يتعلق باللاعب الألماني، الذي أعرب عن التزامه لأشخاص ذوي نفوذ في النادي بأنه يرغب في أن يصبح لاعبًا جديدًا في برشلونة، ولكن في الوقت نفسه، يضغط مانشستر سيتي أيضًا عليه لتجديد عقده، بناءً على الأداء الرائع الذي قدمه في نهاية الموسم الحالي، حيث كان حاسمًا في انتصارات فريق بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى دوره المحوري في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يعلم بالفعل أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هو لاعب مطلوب بشدة من باريس سان جيرمان ومن أندية الدوري السعودي، لذلك تحاول إدارة النادي الكتالوني حسم الصفقة بشكل سريع قبل أن تتزايد الضغوط والعروض أمام اللاعب.

مانشستر سيتي يستعد بالفعل لخسارة جوندوان، وبدأ النادي الإنجليزي بالفعل التحرك في حالة عدم تمكنه من تجديد عقد اللاعب، واستهدف بطل إنجلترا التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي الذي ينتهي عقده مع البلوز العام المقبل، حيث ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أمس أن مانشستر سيتي توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، مشيرًا إلى أن تشيلسي على استعداد لبيعه الآن قبل أن يرحل بشكل مجاني في عام 2024.