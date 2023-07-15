قبل الموعد بخمسة أيام .. الكشف عن أسماء نجوم ريال مدريد الذين قطعوا العطلة مبكرًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة مبكرة لمجموعة من نجوم ريال مدريد من عطلاتهم إلى مقر النادي في العاصمة الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريلوفو"، والذي أكد أن دانييل كارباخال وناتشو فيرنانديز كانا على رأس هؤلاء الذين ظهروا في مقرات تدريبات النادي بشكل مبكر.
وأوضحت أن النادي الملكي لن يبدأ الإعداد للموسم الجديد قبل الـ 20 من الشهر الجاري، لكن قائدي الفريق فضلا العودة خمسة أيام مبكرة للاستعداد بشكل أفضل.
بالإضافة إلى قائدي الفريق ظهر في مقر النادي أيضًا اللاعب التركي الجديد أردا جولر، ومعه الظهير المنضم حديثًا فران جارسيا بجوار الحارس أندريه لونين.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يسافر إلى الولايات المتحدة في الـ 20 من يوليو الجاري لخوض عدة مباريات ودية أبرزها سيكون ضد برشلونة.
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