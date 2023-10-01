قبل المواجهة الآسيوية .. تدريبات النصر تتزين بعودة "أقدم" المصابين!

أنباء سارة في تدريبات النصر...

يواصل النصر، استعداده لمواجهة الاستقلال الطاجيكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب الأول بارك.

ويستضيف النصر، نظيره الاستقلال، مساء غدٍ الإثنين على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ونشر موقع "الميدان" السعودي، مقطع فيديو ضمن تدريبات النصر، والتي شهدت مشاركة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي.

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وعانى الحارس الكولومبي من إصابة بكسر في أحد عظام المرفق، في يناير الماضي أثناء مواجهة الشباب، في الدوري الإسباني، وخضع بعدها لعملية جراحية في إسبانيا.

وبالرغم من عودة أوسبينا وجاهزيته، إلا أنه لن يشارك مع العالمي، قبل يناير المقبل بسبب عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الحالي.

ويشارك النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.