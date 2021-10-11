قبل الكلاسيكو بأيام .. أنشيلوتي يستعيد نجمي دفاع ريال مدريد!

ريال مدريد يستعيد ثنائي الدفاع قبل أيام من مواجهة برشلونة في كلاسيكو الدور الأول بالدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد حصل على دعم في خط الدفاع بعد أن اقتربت عودة ثنائي الدفاع المصاب داني كارباخال وفيرلاند ميندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن حالة كارباخال تتحسن بشكل واضح، ومن المتوقع أن يكون ضمن الخيارات في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

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الصحيفة ذكرت أن مشاركته لن تكون مؤكدة قبل أيام، حيث لا يزال في مراحل التعافي، لكنه يتحسن بشكل مستمر وقد تأتي الأخبار الجيدة في الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن كارباخال قد يغيب عن ريال مدريد لفترة طويلة للغاية، قبل عشرة أيام فقط.

وطلب كارباخال من أنشيلوتي أن يعتمد عليه في مواجهة برشلونة، على أمل دعم دفاع ريال مدريد الذي يعاني أزمات عديدة مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت نفسه الذي يتحسن فيه اللاعب فيرلاند ميندي، الذي يعتقد أن مشاركته في الكلاسيكو أمرًا مؤكدًا بعد وصوله لحالة جيدة للغاية.

جدير بالذكر أن آخر مباريات ميندي مع ريال مدريد كانت في الخامس من مايو الماضي ضد تشيلسي ولم يلعب حتى الآن تحت قيادة أنشيلوتي.