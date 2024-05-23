قبل الفترة الحرة .. روما يستنجد بالسعودية للتخلص من نجمه "المخيب للآمال"!

من بداية رائعة إلى نهاية مخيبة للآمال..

أبدى مسؤولو نادي روما الإيطالي، عدم رضاهم عن قلب الدفاع الإنجليزي، كريس سمولينج، والذي قدم موسمًا مخيبًا للآمال، ليُصبح على رأس المُرشحين لمغادرة قلعة الذئاب في الميركاتو الصيفي.

المدافع الإنجليزي، الذي قدم إلى روما من مانشستر يونايتد في أكتوبر 2020، وقاد الجيالوروسي للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، ونهائي الدوري الأوروبي، لم يقدم المستوى المأمول هذا الموسم، بعدما غيبه التهاب الأوتار عن مباريات عديدة هذا الموسم، ليكتفي بالمشاركة في 8 مباريات فقط في الدوري الإيطالي و12 مباراة في اليوربياليج.

وذكرت صحيفة Leggo أن روما يشعر بخيبة أمل من المدافع الإنجليزي، وهناك خلافات بين النادي واللاعب، تدفعه للتفكير في الخيارات المتاحة في سوق الميركاتو، خاصة مع اقتراب سمولينج من دخول الفترة الحرة، حيث ينتهي عقده في يونيو 2025.

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وبدأ نادي روما في البحث عن العروض المستهدفة لشراء عقد سمولينج، باحثًا في المقام الأول عن المملكة العربية السعودية وتركيا.

ومع تبقي جولة على نهاية الموسم، يحتل روما المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة من 37 مباراة، موقعًا على 18 فوزًا و9 تعادلات و10 هزائم، وهو المركز المؤهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما يبتعد بفارق 3 نقاط، عن أتلانتا، الذي يحتل المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، برصيد 66 نقطة من 36 مباراة.