الإنذار الأخير لبرشلونة قبل قرار العقوبة

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، معلومات من نادي برشلونة للتحقيق مرة أخرى، في قضية نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

واتهم برشلونة بدفع مبلغ 7.5 ملايين يورو، بين عامي 2001 و2018، إلى نيجريرا من أجل مباريات البلوجرانا، بالمسابقات المختلفة.

ووفقًا لـ "ABC"، أرسلت لجنة القبول في الاتحاد الأوروبي، إشعارًا إلى برشلونة عبر الاتحاد الإسباني، مثل باقي الأندية، لتنفيذ عملية التسجيل للنسخة التالية، من دوري أبطال أوروبا.

لكن في الوقت نفسه، فُتح ملف قضية نيجريرا، أرسل الباحثون بها، 71 سؤالاً ليجيب برشلونة عليهم، وعليه أن يرسلهم الأسبوع المقبل.

في حين قدم رئيس برشلونة، جوان لابورتا، توضيحات لأعضاء، وأندية الدوري بعد كل المعلومات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، بالقضية.

حيث قال:" المدفوعات تنعكس في حسابات النادي. برشلونة يعاني من حملة تشويه سمعة هائلة، بسبب أشياء لا علاقة لها بالواقع".

الجدير بالذكر أن، في حال تعرض برشلونة لعقوبة، سيشارك فياريال بدوري أبطال أوروبا، باعتباره صاحب المركز الخامس بالدوري الإسباني.