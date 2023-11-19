قبل السوبر كلاسيكو .. نجم البرازيل يضع خطة لإيقاف تهديد ميسي!

اقتراب السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين...

أيام قليلة وتتجه كافة أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى ملعب ماراكانا، لاستضافة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب البرازيلي، نظيره الأرجنتيني، في قمة الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويدخل المنتخبان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد الخسارة في آخر لقاء من كولومبيا وأوروجواي على الترتيب.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب التصفيات برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب السامبا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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ومن جانبه قال رودريجو، نجم البرازيل في تصريحات صحفية قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة: "أعتقد أنهم سيحترموننا كما سنحترمهم، ولا يمكن إنكار حقيقة أن ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل معه".

وعن الغيابات الهجومية في منتخب السيليساو، بإصابة نيمار ومن بعده فينيسيوس جونيور، قال رودريجو: "أعتقد أن الجميع سيتوقع مني الكثير في المباراة، ولكننا نشعر بالحزن من أجل فينيسيوس".

وكان فينيسيوس، قد تعرض إلى إصابة في مباراة كولومبيا الأخيرة، وبحسب التقارير الصحفية فإنه قد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.