قبل الديربي .. أندرسون تاليسكا يتوعد الهلال بطريقته!

ماذا يجهز تاليسكا لجمهور النصر في ديربي الهلال المنتظر؟

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يبدو أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم النصر السعودي، يريد التخلص من تاريخ مواجهاته السيئ أمام الهلال، لذلك بعث برسالة وعيد للاعبيه قبل أيام قليلة من الديربي.

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العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم باستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

واليوم الثلاثاء، نشر تاليسكا صورته من مران فريقه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، معلقًا: "ولدت من أجل التحديات الكبرى"، في رسالة غير مباشرة لمنافسيه.

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تاليسكا سبق وأن واجه الهلال ست مرات في الدوري المحلي، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، لكنه فاز مرة وحيدة، وتعادل في أخرى، بينما خسر أربعة لقاءات، وسجل أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل الديربي متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.

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