قبلة غير معقولة.. رونالد كومان لا يفوّت "حفلة روبياليس!"

المدرب الهولندي يعرف جيدًا أن اللقطات لم تكن عادية

تطرق الهولندي رونالد كومان إلى سلوكيات رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس في أعقاب نهائي كأس العالم للسيدات 2023 وبالتحديد لقطة قبلته للاعبة جيني هيرموسو.

وقال كومان على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا ضد اليونان: "لا أعرف روبياليس بشكل جيد، ولكن ما حدث ليس معقولًا أليس كذلك؟".

وأردف: "ليس الأمر بالنسبة للقبلة فقط، لقد رأيت العديد من الصور هناك ولا أعرف كيف وصل إلى هذا الأمر، لا يوجد أحد يستطيع تبرير هذا السلوك، يأتي هذا أكثر بسبب أنه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

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وتم إيقاف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 90 يومًا إلى حين اتخاذ باقي الإجراءات التأديبية، وعليه لن يكون متاحًا أن يقوم الرئيس السابق بأي نشاط متعلق بكرة القدم عمومًا.