"قبلة روبياليس كان صحيحة وسبق لي تقبيل الرجال من الفرحة"

حالة دفاع نادرة عن ما قام به رئيس الاتحاد الإسباني

دافع كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأوروبي، عن ما بدر مؤخرًا من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

روبياليس تسبب في حالة سخط واسعة بمختلف أنحاء العالم، بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة إسبانيا على منصة التتويج خلال تسليم كأس العالم للسيدات إلى منتخب الماتادور بعد الفوز على إنجلترا 1/0 في المباراة النهائية.

العديد من الشخصيات هاجمت روبياليس ولكن رومينيجه قال في تصريحات صحفية:"لا أوافق على مبالغة بعض الناس في رد الفعل على ما حدث، عندما تصبح بطلًا لكأس العالم فإنك تنفعل عاطفيًا، وما فعله روبياليس مع كامل الاحترام كان صحيحًا تمامًا".

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وأضاف:"أتذكر أنه عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في المرة الأخيرة قمت بتقبيل بعض الرجال، ليس على الفم، ولكن من الفرحة".

ولا يتماشى هذا الرأي مع ما قاله بيرند نوينتدورف رئيس الاتحاد الألماني، حيث قال لوكالة "DPA" الألمانية:"تخيلت أن أكون في وضع مماثل ولا أعتقد أنني كنت سأتصرف بهذه الطريقة ".

وكانت اللاعبة قد أبدت انزعاجها من اللقطة لكنها دافعت نوعًا ما عن ما فعله روبياليس وقالت إنها كانت لحظة عفوية بسبب السعادة الهائلة التي جلبها الفوز بمونديال السيدات.