قائم وصواريخ ومقصية فاشلة .. ماذا قدم فرانك كيسييه وسيكو فوفانا أمام الكونغو الديمقراطية؟

الثنائي كيسييه وفوفانا يقودان كوت ديفوار للتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا 2023

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قاد ثنائي دوري روشن السعودي فرانك كيسييه وسيكو فوفانا منتخب بلادهما كوت ديفوار، لتحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، وتأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقدم كيسييه مستوى رائع كعادته، بينما لم يظهر فوفانا بالمستوى المعهود منه خلال مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا 2023.

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قائم كيسييه وتسديداته الصاروخية

قدم كيسييه مباراة رائعة أمام الكونغو الديمقراطية، حيث تسبب في إزعاج كبير لمنتخب الكونغو في أكثر من كرة، أبرزها في الدقيقة 42، بعدما سدد كرة بقدمه اليسرى ارتطمت في القائم الأيمن لحارس الكونغو.

وواصل فرانك هوايته المفضلة وسدد كرة بقدمه اليسرى كالعادة بالدقيقة 59 من عمر المباراة، ولكن تصدى لها الحارس الكونغولي بنجاح.

وكاد أحد لاعبي الكونغو أن يتسبب في إصابة كيسييه، بعد تدخل عنيف عليه، خلال أحداث الشوط الثاني، ولكنها مرت بسلام.

مقصية فوفانا الفاشلة

ولعب سيكو فوفانا لاعب وسط نادي الاتفاق لمدة 61 دقيقة، حيث تم تبديله وشارك بدلًا منه اللاعب إبراهيم سانجاري، بعد أن قدم مستوى مميز.

ولم يُظهر فوفانا الخطورة المعهودة منه على مرمى الخصم في مباراة الكونغو الديمقراطية، حيث لم يسدد أي كرة على المرمى، ولم يقدم حتى تمريرة مُفتاحية.

أبرز لقطات سيكو في المباراة، محاولة أحد زملائه تسديد كرة مقصية في المرمى، ولكنها جاءت أعلى المرمى، لتتحول إلى ركلة مرمى، ليدخل في اللعبة ويتعرض للإصابة بسبب تلك المحاولة.

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