قائمة إبراهيموفيتش السوداء .. نجم مانشستر يونايتد السابق يتصدر "المكروهين" من زلاتان!

زلاتان إبراهيموفيتش يملك قائمة للاعبين كرههم خلال مسيرته الكروية، ومن بينهم نجم مانشستر يونايتد السابق.

زعم أحد زملاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش السابقين أنه كان يكره الأوروجوياني إدينسون كافاني عندما تزاملا سويًا في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

إبراهيموفيتش وصل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012، وبعد عام واحد فقط لحق به كافاني، حيث كان يتطلع الملاك القطريون الجدد حينها للنادي الفرنسي إلى تحقيق تقدم كبير في كرة القدم الأوروبية.

المدافع الفرنسي السابق، مايكل سياني، الذي لعب مع إبراهيموفيتش في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، أكد أن النجم السويدي لم يحب كافاني، وأنه واحد من أربعة أشخاص كرههم في مسيرته الكروية.

وقال سياني في تصريحات سابقة مع محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية: "إبراهيموفيتش أخبرني أن كل شيء كان على ما يرام مع لوران بلان المدرب السابق في باريس سان جيرمان، لكن الشخص الوحيد الذي لم يتفق معه كان كافاني".

وأضاف: "أخبرني أنه لم يكره سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص في مسيرته، وأن كافاني أحدهم".

وأكمل: "إذا كنت قريبًا من كافاني، فإنك لن تعجب إبرا، إما أن تكون مع زلاتان أو ضده".

مسيرة زلاتان وكافاني كانت متماثلة إلى حد كبير، حيث انضم إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في 2016 وقام كافاني بنفس الشيء بعد أربع سنوات.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية موسم 2022-2023 وهو يحمل ألوان ميلان الإيطالي، فيما يواصل كافاني مسيرته حاليًا رفقة فالنسيا الإسباني.