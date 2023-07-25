هل يستطيع الهلال التتويج باللقب بهذه القائمة؟!

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أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم "الرسمية"، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الهلال يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان؛ إلى جانب أندية السد القطري والوداد الرياضي المغربي والأهلي طرابلس الليبي.

وضمت قائمة الزعيم في البطولة العربية، 24 لاعبًا؛ على رأسهم الثلاثي الأجنبي الجديد "المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش".

ويفتقد الفريق الأول بنادي الهلال، 5 أسماء محلية كبرى في البطولة؛ وهم سلمان الفرج وصالح الشهري وعبدالإله المالكي وخليفة الدوسري ومتعب المفرج؛ بسبب الإصابة.

قائمة نادي الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023:

أيضًا.. لم تشمل قائمة نادي الهلال، أي مهاجم أجنبي؛ بعد فشل مجلس إدارة فهد بن نافل، في حسم التعاقد مع أكثر من اسم، تم طرحه لتدعيم هذا المركز.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، سيفتتح مبارياته في البطولة العربية، يوم الخميس "الموافق 27 يوليو 2023"، بمواجهة الأهلي طرابلس.

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