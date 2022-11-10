قائمة المغرب لكأس العالم 2022 .. حمد الله يقود هجوم الأسود

تعرف على قائمة المغرب لكأس العالم 2022

أعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس النهائية، التي سيخوض المعسكر الإعدادي، قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

أبرز ما شهدته القائمة هي عودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، واستبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم، والتي تضم أيضًا منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وضمت قائمة المغرب لكأس العالم 2022 الآتي..

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، احمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، يحيى عطيات الله، بدر بانون، جواد الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، بلال القنوس، يحيى جبران.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، زكريا أبوخلال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي، إلياس شاهين، يوسف النصيري، وليد شديرة، عبد الرزاق حمد الله.