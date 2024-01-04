قائمة الرعب .. حقيقة اتهام أرتيتا في قضية جنسية خطيرة!

لا تصدق كل ما تسمع

أسوأ ما في شبكة الإنترنت أن أي شيء مهما كانت غرابته يمكن انتشاره وتصديقه لمجرد أن بعض الحسابات قامت بترديده حتى ولو على سبيل السخرية.

القضية التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بجيفري إبستين صاحب القضية الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتنظيم شبكة لتجارة الجنس واستغلال القاصرات.

وفي ظل المحاكمة الجارية حاليًا بهذه القضية المثيرة للجدل، تم الكشف عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا يترددون على الجزيرة الخاصة برجل الأعمال الراحل لحضور هذه الأعمال المشينة والمشاركة فيها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد الأشخاص قام بنشر قائمة الشخصيات الهامة التي أصيبت بفيروس كورونا، والتي ضمت ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال والجناح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي، وقام بتعديلها على أنها قائمة إبستين.

البعض قام بتصديق هذه المزحة والبعض الآخر كان يعرف أنه من المستحيل تورط هذا الثنائي في مثل هذه الأفعال وقام بالتدقيق ليعرف أنها قائمة للمصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن إبستين توفي في زنزانته في عام 2019 ولم تستكمل محاكمته، ولكن تظل القضية مستمرة للتحقيق مع باقي الأشخاص المتورطين، مع ظهور العديد من الشخصيات الهامة والمعروفة بقائمة المتهمين.