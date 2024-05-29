3 أندية أوروبية ومنتخب.. كشف خطة تشافي بعد الرحيل عن برشلونة

ما قراره النهائي؟

يحظى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق باهتمام من عدة جهات، بعد إقالته من قيادة النادي الكتالوني يوم الجمعة الماضي.

وحسب صحيفة " AS" الإسبانية، فإن مدرب برشلونة السابق لديه العديد من المقترحات على الطاولة، رغم أنه -من حيث المبدأ- يرغب في إجازة".

وأضافت: "نية تشافي الآن أن يتفرغ لمدة عام كامل ليكون مع العائلة، مع قضاء عدة أشهر في راحة لإعادة شحن بطارياته والتأمل بعمق في وجهته الجديدة، والتي سيرافقه فيها معظم أفراد طاقمه الفني، إن لم يكن جميعهم، ومن المؤكد أنه لن يكون هناك نقص في العروض، فبمجرد أن أعلن استقالته الأولى مطلع العام الجاري، حظي باهتمام أياكس ومانشستر يونايتد وميلان".

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وأوضحت أن "أغرب العروض جاء لتشافي من منتخب كوريا الجنوبية، الذي يستهدف التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما سبق وتلقى عرضا غريبا من البرازيل عندما كان ما زال مدربا للسد".

وختمت: "تشافي ليس في حالة مزاجية للعمل الآن، وسينتظر حتى صيف 2025 ليخوض التحدي المتمثل في تدريب ناد آخر، ويبدو أن المهمة ستكون خارج الليجا، لأنه لا ينجذب للتنافس ضد برشلونة".