قائمة الراحلين.. خيانة "يد لابورتا اليمنى" سر أزمة تشافي ونجوم برشلونة!

"أنت على رأس أولوياتي"

كشف تقرير صحفي إسباني عن أحد أسباب إقالة تشافي هيرنانديز من مقعد المدير الفني لبرشلونة، رغم إعلانه الاستمرار في الموسم المقبل.

وحسب " Tot Costa"، فإنه كانت هناك مواجهة بين تشافي والعديد من اللاعبين قبل مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في مونتجويك (بالجولة 37 من الليجا)، والتي انتهت بفوز البلوجرانا (3-0).

وأوضحت أن "بعض اللاعبين، ومن بينهم رونالد أراوخو وروبرت ليفاندوفسكي، كانوا على باب تشافي بسبب تسريب (قائمة بيع) تضمنت بعض الأسماء التي تقرر الاستغناء عنهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "وصلت تلك القائمة إلى وسائل الإعلام هذا الأسبوع، وأراد اللاعبون معرفة القصة بشكل مفهوم، وعند هذه النقطة طمأنهم تشافي بأنه إذا كان يحاول طردهم، لكان قد أخبرهم في وجوههم، مذكرًا برحيل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا".

وأخبر تشافي أراوخو على وجه الخصوص بأن استمراريته أولوية بالنسبة له، رغم ارتباط اسمه بالرحيل بشكل مستمر، في ظل أزمة النادي الاقتصادية.

وختمت: "اليد اليمنى للرئيس لابورتا وصهره السابق أليخاندرو إتشيفاريا (الذي لا يشغل أي منصب رسمي في النادي) هو من سرب القائمة إلى اللاعبين، من أجل هز مركز تشافي".