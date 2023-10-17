قائد فرنسا الخفي .. كشف سر غياب كيليان مبابي عن المؤتمرات الصحفية للديوك!

غياب مبابي عن المؤتمرات الصحفية لمنتخب فرنسا أثار الكثير من الجدل..

بشكل مثير للجدل، يواصل كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا غيابه عن المؤتمرات الصحفية الخاصة بالديوك، وتحديدًا منذ المؤتمر الصحفي الذي حضره في 15 يونيو الماضي، والذي جاء بعد ثلاثة أيام من إخطار ناديه باريس سان جيرمان بنيته عدم تجديد عقده حتى 2025.

ذلك المؤتمر تمحور فقط حول رسالة مبابي إلى قادة باريس سان جيرمان، حيث تمت فيه مناقشة مستقبله فقط، ليرد حينها بالتأكيد على أنه يريد فقط إكمال عقده في "حديقة الأمراء"، والذي ينتهي في يونيو 2024.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت سر غياب مبابي عن آخر 4 مؤتمرات صحفية كان يجب أن يحضر فيها، بصفته قائدًا لمنتخب فرنسا.

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السبب الرئيسي لصمت مبابي هو أنه كما أوضح المحيطون به، أنه لا يريد الإضرار بمصالح منتخب فرنسا خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث سيتركز الحديث إذا ما ظهر فقط على مستقبله.

ويدرك مبابي أنه لو ظهر في المؤتمرات الصحفية، فإن التركيز سينصب على مستقبله وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وليس الأمور المتعلقة بالمنتخب.

وعلى الرغم من أن غياب مبابي عن المؤتمرات الصحفية يثير جدلًا في فرنسا، إلا أن هناك إجماعًا داخل الفريق بأكمله والمدرب ديدييه ديشان على شخصيته كقائد، واتفاق ضمني على أن المؤتمرات الصحفية لجميع اللاعبين.

ولن يتم توضيح مستقبل مبابي قبل شهر يناير المقبل، حيث سيصبح حرًا للتفاوض مع الفريق الذي يريده، وتتوقع جميع وسائل الإعلام الفرنسية نتيجة مماثلة لما حدث في عام 2021، حيث سيماطل حتى اللحظة الأخيرة قبل الإعلان عن قراره النهائي.