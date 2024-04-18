يتعامل وكأنه قائد برشلونة! .. جوندوجان يستغل الكلاسيكو لإنهاء الأزمة مع أراوخو

حديث إعلامي لتوضيح سوء التفاهم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطوة مرتقبة من الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، لتفسير تصريحاته الأخيرة بشأن زميله في الفريق رونالد أراوخو.

وكان جوندوجان، قد تحدث في تصريحات بعد الخسارة من باريس سان جيرمان (1-4) ووداع دوري أبطال أوروبا، موجهًا اللوم لزميله أراوخو بسبب تعرضه للطرد في الشوط الأول، مما ساعد الفريق الفرنسي على قلب تأخره بهدف نظيف إلى الفوز برباعية.

وأشارت شبكة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن جوندوجان سيتحدث مع زميله الأوروجواياني لتوضيح سوء التفاهم إذا كان يعتقد حقًا أنه موجود.

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وأضافت: "إذا أتيحت لجوندوجان الفرصة، سيستغل اليوم الإعلامي للمحطات التلفزيونية صاحبة حقوق بث الكلاسيكو، من أجل أن يدلي ببيان لتسوية الأمر".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن جوندوجان يشعر وكأنه أحد قادة غرفة خلع الملابس في برشلونة ويركض لدعم اللاعبين الشباب واللاعبين الأصغر سنًا ومن الممكن أن تحدث أشياء لا يفهمها البعض في الفريق.

وكان رونالد أراوخو قد رد على الانتقادات التي وجهت له، حيث قال: "خطأي على باركولا؟ الأمور كانت 50/50، أنا حزين مثل أي مشجع لبرشلونة، أردنا التأهل إلى نصف النهائي".

وعن انتقاد إلكاي جوندوجان له: "أفضل الاحتفاظ بما أفكر فيه لنفسي، لدي بعض القيم التي يجب احترامها".