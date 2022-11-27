قائد المكسيك يغيب عن مواجهة السعودية الحاسمة

مباراة منتظرة لحساب المجموعة الثالثة يوم الأربعاء القادم

تخطف مباراة المكسيك والسعودية الأنظار يوم الأربعاء القادم، حيث ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهل من المجموعة الثالثة لدور الـ16 في كأس العالم 2022.

بولندا، التي ستواجه الأرجنتين، تتصدر برصيد 4 نقاط يليها الأخضر وراقصي التانجو بـ3 نقاط ثم المكسيك في المركز الأخير بنقطة واحدة لكن دون أن تفقد الأمل في التأهل.

المنتخب الذي تعادل مع بولندا سلبيًا وخسر أمام زملاء ليونيل ميسي بهدفين نظيفين يأمل في الفوز على السعودية للحفاظ على آماله في التأهل، لكن استعداداته للقاء تعرضت لضربة قوية بعدما تأكد غياب قائده أندريه جواردادو عن اللقاء للإصابة.

اللاعب الذي أصبح هذا المونديال سادس لاعب يُشارك في 5 نسخ من كأس العالم تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الأرجنتين الأخيرة غادر على أثرها الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وقد أفادت صحيفة ريكورد أنه بحاجة للراحة لمدة 10 أيام تقريبًا، مما يعني غيابه عن ختام دور المجموعات وكذلك لقاء دور الـ16 حال تأهلت المكسيك.

المباراة أمام الأخضر ستقام على استاد لوسيل عند الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة والرياض، وفوز السعودية يضمن لها التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، فيما التعادل أو الخسارة سيربط مصيرها بنتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي تعرض لضربة قوية خلال مواجهة الأرجنتين التي حسمها لصالحه 2-1، إذ تعرض خلالها نجميه سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة وانتهت مشاركتهما في المونديال.