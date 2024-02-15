قاهر صلاح وحكيمي.. باريس سان جيرمان يعثر على بديل كيليان مبابي في متجره المعتاد!

لويس كامبوس فرس الرهان لإنجاز هذه الصفقة

يتصدر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، لائحة طلبات نادي باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للاعبه كيليان مبابي.

وكان مبابي، قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بقراره النهائي وهو الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وأكد موقع "ذي أثليتك"، أن أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا، مرشح بقوة ليحل محل مبابي في باريس سان جيرمان، حيث تشير كل المؤشرات إلى اقتراب كيليان من الرحيل لريال مدريد في الصيف المقبل.

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وانضم أوسيمين إلى نابولي قادما من ليل في 2020 وسجل 67 هدفا في 119 مباراة مع النادي الإيطالي، كما كان له دور فعال في فوز النادي الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عامًا الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا في 32 مباراة بالدوري.

وأشار الموقع، إلى أن النادي الباريسي سيقدم عرضًا ضخمًا لإدارة نابولي من أجل الفوز بصفقة أوسيمين، خصوصًا أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان هو من تعاقد في وقت سابق مع أوسيمين لصالح ناديه السابق ليل الفرنسي.

وما يزيد من احتمالية إتمام الصفقة، هو أن التعاون بين إدارتي نابولي وباريس وصل في السنوات الأخيرة إلى ذروته، حيث وافق أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي الجنوبي، على انتقال الثنائي إدينسون كافاني وإزيكيل لافيتزي إلى سان جيرمان، بخلاف انتقال فابيان رويز، مهاجم نابولي السابق إلى حديقة الأمراء في 2022.

وكان أوسيمين، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023، متفوقًا على المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، قد أعلن في تصريحات سابقة أنه حسم قراره النهائي، قائلًا: "لقد حسمت قراري بالفعل؛ الآن.. أريد إنهاء الموسم، بشكل جيد مع نادي نابولي، قبل اتخاذ خطوتي المستقبلية".