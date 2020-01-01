قاهر برشلونة: آمل أن نحقق حلمنا

سعيد بالانتصار..

أعرب إيناكي ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، عن سعادته البالغة بعبور بوابة برشلونة في كأس ملك إسبانيا، مؤكدًا على أن فريقه يحلم حاليًا بالتتويج بلقب البطولة.

وكان ويليامز قد أطلق رصاصة الرحمة في شباك البرسا بالدقيقة 93 لتودع بذلك كتيبة كيكي سيتين بطولتها المفضلة من الدور ربع النهائي بالهزيمة من الفريق الباسكي بهدف نظيف.

ويليامز في تصريحات بعد المباراة قال "نأمل أن نُحقق الحلم الذي يراودنا دائمًا بأن نتوّج بلقب كوبا ديل ري.".

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كما أضاف "في بعض الأحيان يتعين عليك أن تتحلى بالإيمان والقلب الكبير، هذه الكأس فيها نتائج مدهشة، كان الأمر معقدًا لنا ولكننا نتقدم إلى الأمام في النهاية.".

حديث ويليامز عن صعوبة مشوار فريقه ينبع من أن بلباو قد مر من إلتشي ثم تينيفري في الأدوار السابقة من خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

الآن سيتعين على بلباو أن يلتقي مع غرناطة أو ريال سوسيداد أو الحصان الأسود ميرانديس في نصف النهائي، والذي سيُعرف مبارياته من خلال قرعة في الأيام المقبلة، على أن تكون المباريات بنظام الذهاب والإياب.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2009 التي يُلعب فيها نصف نهائي كأس الملك بدون ريال مدريد أو برشلونة، فالأول خرج من سوسيداد والثاني كان ضحية السان ماميس.