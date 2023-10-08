قاهر الهلال يطلب الود .. هل يستجيب فهد بن نافل؟

صفقة قوية لصالح الهلال، إذا تمت!

SHAHID

"منافس اليوم، قد يكون صديق الغد، لكن هل يستجيب الهلال؟" هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعدما أعلن واحد من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي رغبته في اللعب للزعيم.

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التونسي سعد بقير؛ نجم أبها، قاد فريقه أول أمس الجمعة، للتعادل أمام الغريم التقليدي للزعيم؛ النصر بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

وعقب المباراة، وخلال حديثه لقناة "SSC"، تم سؤال التونسي عن بطل الموسم الجاري، ليجيب: "الهلال إن شاء الله، هو المرشح الأول".

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وعندما سأله المحاور عما إذا كان يتمنى تمثيل الأزرق، علق بقير: "هل هناك لاعب في العالم لا يبغي اللعب للهلال؟!".

بقير والهلال بينهما علاقة خاصة، إذ أن خلال خمس سنوات للاعب في السعودية، يعد الزعيم أكثر فريق استقبل أهداف بأقدامه بواقع خمسة، بخلاف صناعته لثلاثة آخرين خلال عشر مباريات في الدوري وكأس الملك، رغم أن حصيلة أبها خلال تلك المباريات ما هي إلا فوز وحيد وتعادلين وسبع هزائم.

بل أن الزعيم هو أكثر فريق هز صاحب الـ29 عامًا شباكه طوال مسيرته في الملاعب مع مختلف الفرق سواء السعودية أو التونسية، بالتساوي مع ضمك (8 مباريات = 5 أهداف).

SHAHID