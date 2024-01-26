قاهرا ريال مدريد وبرشلونة وجهًا لوجه في نصف نهائي كأس الملك

مواجهتان من العيار الثقيل في المربع الذهبي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أجريت ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهتين من العيار الثقيل.

وستجمع المباراة الأولى بين أتلتيكو مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو، وفي المباراة الأخرى يواجه ريال مايوركا نظيره ريال سوسيداد.

وستكون الجماهير على موعد مع قمة مثيرة بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، حيث كان الأول قد قهر ريال مدريد حامل اللقب وأقصاه من الدور ثمن النهائي للبطولة بعد الفوز عليه (4-2)، بينما الفريق الباسكي استطاع أن يروض برشلونة ويطرده خارج كأس الملك، لكن من الدور ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة.

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وكان ريال سوسيداد قد تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على سيلتا فيجو (2-1)، فيما حجز ريال مايوركا تذكرته بعدما تغلب على الحصان الأسود لليجا هذا الموسم (جيرونا) بنتيجة (3-2) في مباراة قوية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوساسونا، بهدفين مقابل هدف.