ما هو قانون لمسة اليد؟ وهل كان قرار إلغاء هدف ميسي في نابولي صحيحًا؟

تم تغيير قانون لمسة اليد مع مطلع الموسم الحالي، ووضعت تعديلات قيدت المهاجمين أكثر في هذا الجانب وتركت فسحة للمدافعين، فما هو قانون لمسة اليد الجديد؟

لم تقتصر التعديلات على إدخال التقنيات الجديدة لعالم الساحرة المستديرة فقط، بل شمل الأمر تعديل قوانين من صميم اللعبة كالتسلل وطريقة احتساب ولعب الضربات الحرة وغيرهما، ولعل آخر هذه التعديلات والتي طرأت مع بداية الموسم الجديد هو الخاص بلمسات اليد، والتي تمت التفرقة فيه بين المهاجمين والمدافعين.

وفي هذا التقرير نرصد وإياكم قاعدة احتساب لمسة اليد ونُحلل حالة آرنولد في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

فيديو | هل استحق مانشستر سيتي ركلة جزاء على ليفربول؟

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ما هو قانون لمسة اليد على المهاجم؟

وفقًا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين كرة القدم في شهر يونيو 2019 فإن هناك قاعدة ثابتة لا تقبل التآويل لاحتساب لمسات اليد وهي:-

" لن يحتسب الهدف في حال سجل مباشرة من لمسة يد/لمس بالذراع (وإن كان عن غير قصد)، أو جاء عبر أي لاعب سجل هدفًا أو صنع فرصة لتسجيل هدف، بعد استحواذه على الكرة عبر يده/ذراعه (حتى عن غير قصد)"

وحذفت عبارة "متعمدة" من الفقرة المخصصة للمخالفات بلمسة اليد التي تؤدي إلى تسجيل هدف.

ما هو قانون لمسة اليد على المدافع؟

يجب هنا الإشارة إلى أن الكثير يختلط عليهم الأمر في قاعدة لمسات اليد، فالبعض يظن أن الأمر ينطبق على المهاجمين والمدافعين في آن واحد.

إلا أن التعديلات الأخيرة تصب في صالح المدافع لا المهاجم، فلا يتم احتساب ركلة جزاء مثلًا للمدافع إن كانت لمسة اليد غير متعمدة، فبقيّ الوضع على ما هو عليه، أما التغير فهو فقط فيما يتعلق بالمهاجم.

لذلك يمكن القول وبوضوح أن القاعدة تجعل أي لمسة يد على المهاجم سواء كانت بقصد أم لا تُلغي الهدف بدون نقاش.

هل كان قرار إلغاء هدف ميسي في نابولي صحيحًا؟

واجه برشلونة نابولي في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020 ، وبعد أن تقدم لونجليه بهدفٍ سجل ميسي هدفين ألغي أحدهما بداعي لمسة اليد.

جاء هدف ليونيل ميسي الملغي من عرضية من اليسار عن طريق راكيتيتش، استقبلها البرغوث على صدره وانفرد بأوسبينا وأودع الكرة في الشباك من فوقه.

احتسب الحكم شاكير الهدف لكنه ألغي بعد ذلك بقرار من حكام الفيديو، وبمشاهدة الإعادة تبين أن الكرة لمست يد ميسي بعد أن استقبلها على صدره، وبالتالي ألغي الهدف طبقًا لقانون لمسة اليد الجديد بالنسبة للمهاجمين.