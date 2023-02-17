قانون الغاب .. "نحتاج لتقنين المشاجرات في كرة القدم مثل هوكي الجليد"

علي رفعت
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Football Ice HockeyGoal/GettyImage
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طلب غريب للغاية من لاعب الكرة الأيرلندي!

طالب جيمس ماكلين اللاعب الأيرلندي الذي ينشط كجناح في صفوف ويجان بتقنين المشاجرات في كرة القدم كما هو الحال في رياضة هوكي الجليد!

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، مؤكدًا أن دخول مثل تلك القاعدة في كرة القدم سيساعد على حل الخلافات داخل الملاعب.

وكتب ماكلين: "مجرد ملاحظة، لو قدمت كرة القدم قاعدة مثل هوكي الجليد تتيح حل المشاكل بين أي لاعبين في الملعب عن طريق 10 أو 15 ثانية من الشجار، أضمن لكم أن الأمور ستكون أفضل".

ويذكر أن ذلك ليس الرأي الأول للنجم الأيرلندي الذي يتسبب في الجدل، فسبق أن رفض ارتداء زهرة الخشخاش كإحياء لذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى، كما رفض الوقوف بجوار زملائه خلال وقوفهم دقيقة حداد على ملكة إنجلترا الراحلة.

جدير بالذكر أن ويجان يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 22 في ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى التشامبيونشيب، وقد يهبط لو لم يحسن ترتيبه بحلول نهاية الموسم.

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