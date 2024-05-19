“قالوا عني خليفة بيكيه ولم يريدوا التحدث معي”.. مدافع برشلونة السابق يهاجم تجاهل الفريق الكتالوني له!

مدافع برشلونة السابق تعرض لفترة صعبة مع الفريق الكتالوني...

كشف جان كليير توديبو، مدافع نيس الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق، أن فترته مع الفريق الكتالوني لم تكن جيدة، وعانى فيها من التجاهل بشكل كبير، ولم يحصل على فرصته.

وانضم صاحب الـ 24 عامًا، إلى برشلونة، قادمًا من تولوز الفرنسي، وحينها كان يتوقع له الكثيرون بمستقبل مشرق كونه واحد من أفضل المواهب الأوروبية، ولكن توديبو لم يشارك بشكل منتظم مع البلوجرانا، وخرج في أكثر من رحلة إعارة.

ورحل توديبو عن برشلونة، على سبيل الإعارة إلى كل من شالكة، بنفيكا، ثم نيس، قبل أن ينتقل إلى الفريق الفرنسي، بشكل نهائي في صيف 2021 مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين كمتغيرات.

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وتألق توديبو مع نيس، وأصبح من العناصر الأساسية للفريق الفرنسي، وقال في تصريحات لموقع "أمازون برايم" عن فترته في برشلونة: "لم أكن مستعدًا على الإطلاق وعندما وصلت إلى برشلونة كنت وحيدًا، أخبروني من قبل أنني سأكون خليفة بيكيه".

وتابع: "ولكن لم تتح لي أي فرصة حقيقية أبدًا، لقد شاركت في خمس مباريات فقط، وقدمت فيهم أداءً جيدًا، لقد طلبت منهم أن أحصل على وقت للمشاركة، ولم يكن يريد أحد التحدث معي باستثناء أبيدال".

جدير بالذكر أن عقد توديبو الحالي مع نيس، ينص على منح برشلونة 20%، من قيمة بيع اللاعب في المستقبل، وفي ظل المستوى الذي يقدمه المدافع الفرنسي من الوارد أن تنتعش خزائن الفريق الكتالوني، مرة أخرى بسببه قريبًا.