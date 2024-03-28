"قالوا إني سكران" .. نجم فياريال ينصح فينيسيوس بخصوص العنصرية!

نجم ريال مدريد يُثير الكثير من الجدل

وجه داني باريخو لاعب وسط فياريال نصيحة إلى فينيسيوس جوينور نجم ريال مدريد بشأن صراعاته المختلفة مع اللاعبين والجماهير وتعرضه للعنصرية.

اللاعب البرازيلي مثار جدل كبير في إسبانيا، حيث اعتاد الدخول في مواجهات مع خصومه اللاعبين والجماهير والتعرض للهتافات العنصرية، وقد نصحه باريخو بتجاهل كل شيء والتركيز في كرة القدم فقط.

إذ قال لإذاعة كادينا ثير "فينيسيوس لاعب مذهل ويتمتع بصفات استثنائية، أنا لم أكن يومًا ما بفي مكانه، ألعب لنادٍ كبير وأحظى بإشادة الجميع، لكن أعتقد أننا نحن اللاعبين يجب أن نركز على كرة القدم وفقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "الصراعات موجودة في جميع المباريات، ولكن الغريب أن فينيسيوس يكون جزءًا منهم جميعًا، هذا شيء يجب أن يُدرس جيدًا وأن يعمل هو عليه ويتعلم تفاديه، اللعب لريال مدريد يضع اللاعبين في أجواء خاصة، فهم دومًا ما يتعرضون لمثل تلك الاستفزازات ويُحاول الجمهور التأثير عليهم".

أتم "لكني تعرضت كذلك لمواقف صعبة مثل تلك، ذهبت إلى ملاعب وُصفت بها بالسكران وأشياء أخرى، أنا لا أتحدث مع الناس أو أشير لهم، فهو أمر غير ضروري، لاعب كرة القدم عليه أن يكون أكبر من تلك المواقف لأنه إن قرر التصرف فقد يرتكب أخطاءً".

يُشار إلى أن فينيسيوس دخل في مشادة مع مدافع النصر إيمريك لابورت خلال مباراة البرازيل وإسبانيا الودية الأخيرة.