هذه القاعدة الأساسية.. بيدري يكشف سر نجاح فليك مع برشلونة

نجم البارسا يوضح..

اكتسب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة ثقة لاعبي الفريق سريعًا، بعدما مر النادي الكتالوني بموسم متخبط مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج.

ومع مرور الأسابيع، ترسخت أقدام فليك في غرفة ملابس برشلونة، وأصبح المدرب الألماني قريبًا من لاعبيه، فهو يهنئهم واحدًا تلو الآخر بعد الانتصارات ويتفاعل معهم عاطفيًا بشكل كبير.

وقال بيدري نجم وسط برشلونة، في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو"، إن "وراء شخصية فليك الودودة توجد صرامة هي أساس نجاح الفريق".

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وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن قاعدة تشافي كانت تنص على تغريم اللاعبين المتأخرين عن الاجتماعات أو المحاضرات أو التدريبات، وعادة ما كانت الغرامة 1000 يورو لكل دقيقة تأخير، ويتم مضاعفتها مع زيادة الوقت.

أما مع فليك، فإن العقوبة هي الاستبعاد من التشكيلة الأساسية، وقد عانى جول كوندي من هذا الأمر بعد تأخره عن اجتماع قبل إحدى المباريات (شارك كبديل)، حسبما أوضحت صحيفة سبورت.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة (من 12 مباراة)، علمًا بأنه يبتعد بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.