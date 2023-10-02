"في قاعة أشبه بالممر" .. جيسوس يكشف سر انتشار أخبار خلافه مع نيمار داخل الهلال!

مؤتمر جورج جيسوس قبل مباراة الهلال ونساجي الإيراني

ظهر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أمام وسائل الإعلام؛ للحديث عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نساجي الإيراني.

الهلال يحل ضيفًا على نساجي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو "صادم"، للقاعة التي تحدث فيها جيسوس أمام وسائل الإعلام؛ حيث كانت أشبه بـ"ممر" تم تجهيزه بشكل بدائي للغاية.

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وفي بداية حديثه.. نفى المدير الفني البرتغالي، وجود أي خلافات بينه والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأرجع جورج جيسوس، شائعات خلافاته مع نيمار، إلى محاولة وسائل الإعلام، تسليط الضوء على أي فريق يلعب له الساحر البرازيلي.

وبخصوص المواجهة أمام نساجي.. أكد جيسوس، على أن الفريق الأزرق، حضر إلى إيران؛ من أجل الحصول على الثلاث نقاط، ولا بديل عن ذلك.

وأوضح أنه لم يشاهد أرضية ملعب المباراة - حتى الآن -، من أجل الحكم عليها؛ وذلك في ظل الأنباء المنتشرة عن سوء حالتها.

وأخيرًا.. أعرب جيسوس، عن أمنيته بعدم تكرار لاعبي الفريق الإيراني، سيناريو نافباخور الأوزباكي، الذي تعمد إهدار الوقت أمام الهلال، في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد نقطة وحيدة فقط، وبفارق نقطتين عن نساجي "المتصدر".