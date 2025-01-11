"10 ثوانٍ أيها الوغد اللعين؟".. قارئ شفاه يكشف كلمات بيلينجهام لنجم مايوركا دفاعًا عن فينيسيوس

ماذا قال جود؟

تورط جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في مشادة مع بابلو مافيو لاعب مايوركا، خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق العملاق المدريدي الفوز بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع برشلونة في النهائي الذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة غدًا الأحد بالمملكة العربية السعودية.

وفي تصريحات سابقة، ادعى مافيو بجرأة أنه يحتاج فقط إلى "10 ثوانٍ" لإسقاط فينيسيوس بالضربة القاضية في مباراة ملاكمة، الأمر الذي أشعل صدامات الثنائي طوال المباراة.

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اغتنم بيلينجهام الفرصة للتعليق على تصريحات مافيو، بعد أن سجل رودريجو الهدف الثالث لريال مدريد، حيث ربت على رأس لاعب مايوركا وتحدث ببعض الكلمات التي لم تعجبه.

والتقط أحد المشجعين في المدرجات مقطع غير متلفز لهذه اللحظة، ووفق تحليل قارئ شفاه من قبل صحيفة ماركا، قال بيلينجهام: "10 ثوانٍ، هاه؟ 10 ثوانٍ ملاكمة؟ أيها الوغد اللعين الضعيف".