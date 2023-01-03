قارنوه بتصرف رابيو .. جمهور يوفنتوس غاضب من تأخر عودة دي ماريا وباريديس

جمهور يوفنتوس يشعر بحالة من الغضب من تأخر عودة الثنائي الأرجنتيني إلى الفريق بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

يشعر جمهور نادي يوفنتوس الإيطالي بحالة من الغضب بعد تأخر عودة الثنائي أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس إلى تدريبات الفريق، بعدما شاركا في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022.

يوفنتوس رحب بعودة الثنائي الأرجنتيني إلى الفريق صباح الإثنين عبر حساباته الرسمية، حيث كتب حساب النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لدينا أبطال العالم هنا في كونتيناسا".

لكن، وحسب النسخة الإيطالية من "جول GOAL"، فإن تأخر الثنائي في العودة إلى إيطاليا تسبب في بعض الاستياء بين مشجعي يوفنتوس في الأيام الأخيرة.

جمهور يوفنتوس قارن سلوك دي ماريا وباريديس مع سلوك الفرنسي أدريان رابيو، الذي خاض هو الآخر نهائي مونديال 2022، وعاد قبل عدة أيام إلى تدريبات "السيدة العجوز" وتمكن من الدخول مرة أخرى في أجواء الفريق.

ومن غير المرجح أن يشارك باريديس أو دي ماريا بصورة أساسية في مباراة يوفنتوس القادمة أمام كريمونيزي، والتي تقام مساء الأربعاء لحساب الجولة 16 من الدوري الإيطالي.