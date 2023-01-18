قادش يضرب كفًا بكف.. لوائح "الفار" تثير الجدل في الدوري الإسباني

تقنية الفار لا تتوقف عن إثارة القيل والقال

تثير اللوائح المنظمة لاستخدام تقنية الفيديو في ملاعب كرت القدم الجدل من جديد، هذه المرة في الدوري الإسباني.

ففي مباراة قادش وإلتشي في الدوري الإسباني أحتج الفريق الأندلسي على احتساب هدف متأخر لصالح خصمه عن طريق إزيكيل بونسي، وطالب بإعادة المباراة بدءا من الدقيقة ٨١.

رابطة الدوري الإسباني واللجنة المختصة بلوائح التحكيم في الاتحاد ستقضي بعدم الاختصاص وفقا لما تؤكده صحيفة "موندو ديبورتيفو".

يستند هذا الطرح لموقف مشابه في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ خلال مباراة ليفانتي وليجانيس الذي تم الحكم فيه بعدم الاختصاص، لكن هناك مادة أخرى ضمن بروتوكول الفار قد تصعب مهمة قادش.

تنص لوائح استخدام التقنية على أنه لا تتم إعادة أي مباراة او جزء منها بسبب تعطل تقنية الفيديو أو حدوث خطأ في استخدامها أو عدم حدوث قرار من قبل الحكم بالعودة إلى الفيديو، وهذه الحالة الأخيرة هي التي حدثت في مباراة قادش وإلتشي حيث لم يعد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو.